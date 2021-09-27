В российском зоопарке тигр откусил годовалому ребенку палец

В Крыму в зоопарке «Тайган» тигр откусил палец годовалому ребенку. Об этом заявили в региональном Минздраве, сообщает РИА Новости.

Там добавили, что ребенок был госпитализирован с ампутацией пальца в республиканскую детскую клиническую больницу. По словам медиков, сейчас состояние ребенка не вызывает опасений.

Как сообщается на сайте прокуратуры республики, ведомство начало проверку в отношении родителей ребенка и российского зоопарка.

Ранее в Истринском районе Московской области на ребенка напала рысь. Хищник сбежал от хозяина и бегал по коттеджному поселку, после чего он напал на собаку, с которой гуляла 14-летняя девочка. Когда россиянка пыталась защитить своего питомца, рысь прокусила ей руку.