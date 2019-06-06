Леопард растерзал двухлетнего ребенка в национальном парке

В ЮАР на территории Национального парка Крюгера погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщает издание The Mirror.

Представители парка заявили, что сына одного из сотрудников растерзал леопард. Это произошло вечером в среду, 5 июня, на территории, где расположено жилье персонала.

Родители немедленно доставили ребенка в больницу после нападения животного. Врачи констатировали смерть мальчика, которому было два с половиной года.

Леопарда-убийцу нашли и застрелили.

Генеральный директор Южноафриканских национальных парков Фундисиле Мкетени (Fundisile Mketeni) выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал предоставить всяческую поддержку. «Это опасность, которой мы подвергаемся каждый день, чтобы защитить редкие виды животных ради всех. Пусть душа этого ребенка упокоится с миром», — заявил он.

Мкетени добавил, что на территории парка животные часто взаимодействуют с людьми, из-за чего теряют перед ними страх. Из-за этого хищники иногда нападают на персонал и посетителей.

Ранее 6 июня сообщалось, что во Вьетнаме тигр откусил руки работнику частного зоопарка. Мужчина попытался искупать животное и разъярил его.

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