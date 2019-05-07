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В Индии леопард растерзал мужчину

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В Индии мужчину убил леопард. Об этом сообщает местный новостной портал The Times of India.

По данным издания, хищник напал на Рама Сварупа Мину (Ram Swaroop Meena) в субботу, 4 мая, когда тот возвращался домой из храма.

Семья Мины заподозрила неладное, когда мужчина долго не появлялся дома. Они безуспешно пытались дозвониться до него по мобильному телефону. Родственники связались с сотрудниками лесного хозяйства, которые и занялись поисками пропавшего.

Тело 45-летнего индийца обнаружили в ночь на воскресенье, 5 мая, в лесу деревни Кишори. Представители департамента лесного хозяйства заключили, что Мину убил леопард, на что указывали многочисленные следы от когтей хищника.

Полицейские начали расследование. Они разместили ловушку для поимки леопарда.

В конце января сообщалось, что в Индии леопард-людоед выкрал у семьи четырехмесячного ребенка и растерзал его. Убитый младенец спал под открытым небом возле семьи пастухов. Хищник подкрался к ним и забрал свою жертву. Изуродованное тело ребенка обнаружили возле ручья в 1,5 километра от того места, где произошло похищение.

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