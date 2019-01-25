Леопард-людоед выкрал спящего младенца и растерзал его до смерти

В Индии леопард-людоед выкрал у семьи четырехмесячного ребенка и растерзал его. Об этом сообщает Daily Mail.

Убитый младенец, впоследствии идентифицированный как Кальяни Зете (Kalyani Zete), спал под открытым небом возле семьи пастухов в индийской деревне Йеджон, штат Махараштра. Хищник подкрался к ним и забрал свою жертву.

Изуродованное тело ребенка обнаружили возле ручья в 1,5 километра от того места, где произошло похищение. Жители деревни патрулировали окрестности, расставив ловушки для поимки убийцы.

Инцидент произошел спустя несколько дней после того, как в штате Западная Бенгалия другой леопард-людоед забрал трехгодовалую девочку Праниту Ораон (Pranita Oraon) на глазах у матери Пуджи (Puja) и «разорвал ее в клочья».

По словам местного школьного учителя Сижу Чхетри (Sibu Chhetri), в момент нападения леопарда ребенок находился рядом с матерью, которая готовила пищу во дворе дома. Как только женщина заметила хищника с Ораон в зубах, она кинулась за ним с воплями, чем привлекла внимание жителей деревни.

Мертвого ребенка нашли в трех километрах от дома женщины в районе Алипердьюар (Alipurduar). «Голова, руки и ноги были оторваны от туловища малышки», — прокомментировал лесничий, пожелав сохранить анонимность.

Похожий инцидент произошел в декабре 2018 года в штате Джамму и Кашмир на севере Индии. Леопард утащил маленького ребенка в лес и обезглавил его. Тело ребенка с отделенной головой обнаружили в лесу через некоторое время.

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