Хищники растерзали добычу перед камерой

Kruger Sightings / YouTube

Посетители заказника Маламала на западе ЮАР стали свидетелями охоты гиеновидных собак на кустарникового зайца. Канал Kruger Sightings опубликовал на YouTube кадры, которые снял егерь Питер Ван Вик (Pieter van Wyk).

По словам автора видео, туристам попалась стая гиеновидных собак: четыре взрослые особи и восемь детенышей. Взрослые собаки заметили зайца и преследовали его почти 500 метров.

Материалы по теме Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот

Животное нырнуло в жилище трубкозуба, но хищники не сдавались. Они разрыли нору, вытащили зайца и на глазах людей разорвали его на части.

«На мой взгляд, такое зрелище не должно вызывать удовольствия, но и сторониться его не надо, — прокомментировал егерь. — Это природа в самом чистом виде».

Гиеновидные собаки встречаются в национальных парках и нетронутых человеком областях ЮАР, Намибии, Ботсваны, Танзании, Мозамбика, Зимбабве и Свазиленда. Способны за один присест съесть до девяти килограммов мяса. Как и гиены, не боятся львов и могут представлять угрозу даже для крупных хищников.

Заказник Маламала располагается на западе ЮАР и граничит с национальным парком Крюгера. На его территории встречаются львы, леопарды, гепарды, носороги, африканские буйволы, гиеновидные собаки, а также слоны.

В апреле сообщалось, что в национальном парке Крюгера в ЮАР сняли на видео охоту гиеновидных собак на детеныша антилопы-импалы, в которую вмешались гиппопотамы.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!