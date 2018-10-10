Хищники растерзали пять буйволят на глазах у их родителей

Видео: Kruger Sightings / YouTube

Во время поездки по Национальному заповеднику Мореми туристы стали свидетелями нападения гиеновидных собак на стадо буйволов. Канал Kruger Sightings опубликовал снятое ими видео на YouTube.

«Вдалеке мы видели буйволов, рядом, кажется, играли телята, — рассказывает автор ролика, 45-летняя Мэнди Таплин — Мы решили посмотреть на них поближе». Когда туристы оказались рядом, то увидели большую стаю гиеновидных собак, которые пожирали двух буйволят.

Несколько собак бросились навстречу стаду и напугали буйволов, которые в панике бросились врассыпную. Хищники воспользовались хаосом и схватили еще трех детенышей. «Всего они утащили пять буйволят, и буйволы ничего не могли поделать», — говорит Таплин.

Гиеновидные собаки встречаются в национальных парках и нетронутых человеком областях ЮАР, Намибии, Ботсваны, Танзании, Мозамбика, Зимбабве и Свазиленда. Способны за один присест съесть до девяти килограммов мяса. Как и гиены, не боятся львов и могут представлять угрозу даже для крупных хищников.

Национальный парк Мореми располагается в Ботсване. Пять тысяч квадратных километров населяют многочисленные дикие звери, в том числе буйволы, жирафы, носороги, львы, слоны, бегемоты, зебры, гепарды, гиены, шакалы, антилопы и гиеновидные собаки, а также личи.

В июле сообщалось, что в Мореми сняли на видео нападение гиеновидных собак на львицу с детенышем. Ей удалось обратить стаю в бегство.

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