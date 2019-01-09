Леопард-убийца пойман после нападений на детей

В индийском штате Гуджарат поймали леопарда, которого подозревают в четырех нападениях на людей. Об этом сообщает издание The Times of India.

Хищник три дня терроризировал деревню в округе Чхота-Удайпур. В пятницу, 4 января, он растерзал мужчину, который работал в поле. В воскресенье, 6 января, леопард убил двухлетнего мальчика и напал на восьмилетнюю девочку. Она получила тяжелые травмы, но осталась жива. Той же ночью леопард атаковал фермера.

На следующий день на животное началась охота. В деревню направили 150 сотрудников лесного ведомства, команду ветеринаров и представителей природоохранных организаций. В местах вероятного появления хищника установили пять камер видеонаблюдения.

Прячущегося в кустах леопарда заметили при помощи одной из камер. Лесничие настигли животное в нескольких метрах от места последнего нападения, выстрелили в него дротиками с транквилизатором и набросили сеть. Несмотря на это, хищник успел укусить одного из них за руку.

Участие пойманного леопарда в нападениях на людей пока не подтверждено. В лесном ведомстве не исключают, что в окрестностях еще есть леопарды, которые представляют опасность для местных жителей, поэтому возле деревни установили десять клеток с приманками.

В декабре сообщалось, что в индийском штате Джамму и Кашмир леопард утащил маленького ребенка. Его мать, на глазах которой это произошло, не смогла ничего сделать. Позже в лесу нашли тело ребенка с отделенной головой.

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