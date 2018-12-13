Медитирующего монаха убил леопард

В Индии монах пошел в лес для медитации, но был атакован и убит леопардом. Об этом сообщает BBC News.

Монах Рахул Вальке (Rahul Walke) из индийского штата Махараштра отправился в ближайший лес, чтобы заняться медитацией под деревом. Он зашел на территорию национального парка Тадоба, где находится тигровый заповедник.

Буддистский храм, в котором жил Вальке, расположен в лесу, но монах в поисках уединенного места отошел от него на опасное расстояние, при том что насельников монастыря, как утверждают местные власти, предостерегали от подобных прогулок.

Один из монахов рассказал, что видел нападение на собрата, когда принес ему утреннюю еду. Он отправился за помощью, но когда вернулся с подмогой, Вальке уже был мертв.

Теперь работники заповедника намерены изловить леопарда. «Мы уже установили две клетки и ловушку с камерой, попробуем обезвредить животное», — объяснил один из них.

Семье погибшего выплатят компенсацию в размере 1,2 миллиона рупий (1,1 миллиона рублей).

В заповеднике Тадоба обитает 88 тигров и другие звери, среди которых — леопарды, ленивцы, гиены и барсуки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!