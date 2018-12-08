Турист на прогулке спас старика от трехметрового аллигатора

В американском городе Лейкленд, штат Флорида, аллигатор напал на пожилого мужчину. На помощь старику пришел турист из Канады, сообщает WFLA.

Скотт Пирсон (Scott Pearson) приехал во Флориду с женой, чтобы навестить родителей. Во время прогулки они заметили трехметровую рептилию, которая схватила за ногу 85-летнего Джорджа Иле (George Ihle). «Это выглядело сюрреалистично, иначе и не скажешь, — вспоминает канадец. — Как в кино».

Он и другие прохожие бросились на выручку мужчине. После этого аллигатор бросил добычу и скрылся. Ожидая скорую помощь, Пирсон сделал из своей рубашки жгут, который наложил на ногу пострадавшему, чтобы остановить кровотечение.

Иле доставили в больницу, его состояние стабильно. Пирсон вернулся в Канаду и говорит, что во время следующей поездки во Флориду будет ходить по другой стороне улицы — подальше от пруда, из которого выполз хищник.

В августе сообщалось, что в американском городе Хилтон-Хед-Айленд, штат Южная Каролина, аллигатор убил женщину. Нападение произошло, когда она гуляла со своим бордер-колли по полю для гольфа.

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