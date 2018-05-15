Трехногий аллигатор засел на крыльце и не выпускал жильцов из дома

Видео: The Charlotte Observer

В американском городе Норт-Чарлстон, штат Южная Каролина, трехногий аллигатор обосновался перед входной дверью частного дома, из-за чего жильцы не могли выйти на улицу. Об этом сообщает издание The Charlotte Observer.

Жительница Норт-Чарлстона Луиза Монфейт (Louise Monteith) 14 мая проснулась в половине пятого утра из-за громкого стука. Ее муж выглянул на улицу и обнаружил на крыльце шипящего двухметрового аллигатора, у которого недоставало передней лапы. «Нам повезло, что это произошло именно тогда, — говорит Монфейт. — Если бы на два часа позже. то из двери вышла бы моя дочь… и, наверное, наступила бы на него».

Департамент природных ресурсов штата Южная Каролина прислал специалистов по ловле аллигаторов. Они набросили на рептилию петлю и оттащили с крыльца, после чего связали ей челюсти и погрузили в свой фургон. Позднее аллигатора умертвили.

По словам одного из ловцов, в эти дни аллигаторы особенно активны из-за начавшегося у них брачного периода. «По ночам тут ходит масса аллигаторов, мы просто их не видим, — объяснил он. — Обычно они передвигаются по округе незамеченными, если только их не поймают и не запрут».

Миссисипские аллигаторы распространены в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов. Трехногий аллигатор, пойманный в Норт-Чарлстоне, весил 45 килограммов.

Ранее сообщалось, что в городе Бофорт в Южной Каролине сняли на видео аллигатора длиной более 3,5 метров, прогуливающегося по полю для гольфа на глазах у группы оленей, наблюдающих за ним с безопасного расстояния.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!