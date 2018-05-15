Из жизни
 
Последние новости
В России приготовились вернуть продуктовые карточки
Украина назвала Крымский мост «путем в никуда»
Белки спрятали под капотом автомобиля 23 килограмма шишек
Санкции против европейских стран открыли России путь на чемпионат мира по регби
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках жестокой сцены изнасилования
Савченко понадеялась на помощь инопланетян Украине
МВД заплатит 10 тысяч рублей за смерть от пыток в полиции
Энтони Хопкинс стал похож на бомжа
Израиль и Турция вернули друг другу дипломатов
Москва осталась без дешевого бензина
Новости партнеров

Трехногий аллигатор засел на крыльце и не выпускал жильцов из дома

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: The Charlotte Observer

В американском городе Норт-Чарлстон, штат Южная Каролина, трехногий аллигатор обосновался перед входной дверью частного дома, из-за чего жильцы не могли выйти на улицу. Об этом сообщает издание The Charlotte Observer.

Жительница Норт-Чарлстона Луиза Монфейт (Louise Monteith) 14 мая проснулась в половине пятого утра из-за громкого стука. Ее муж выглянул на улицу и обнаружил на крыльце шипящего двухметрового аллигатора, у которого недоставало передней лапы. «Нам повезло, что это произошло именно тогда, — говорит Монфейт. — Если бы на два часа позже. то из двери вышла бы моя дочь… и, наверное, наступила бы на него».

Департамент природных ресурсов штата Южная Каролина прислал специалистов по ловле аллигаторов. Они набросили на рептилию петлю и оттащили с крыльца, после чего связали ей челюсти и погрузили в свой фургон. Позднее аллигатора умертвили.

По словам одного из ловцов, в эти дни аллигаторы особенно активны из-за начавшегося у них брачного периода. «По ночам тут ходит масса аллигаторов, мы просто их не видим, — объяснил он. — Обычно они передвигаются по округе незамеченными, если только их не поймают и не запрут».

Миссисипские аллигаторы распространены в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов. Трехногий аллигатор, пойманный в Норт-Чарлстоне, весил 45 килограммов.

Ранее сообщалось, что в городе Бофорт в Южной Каролине сняли на видео аллигатора длиной более 3,5 метров, прогуливающегося по полю для гольфа на глазах у группы оленей, наблюдающих за ним с безопасного расстояния.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
7-foot alligator that was 'ticked off' and hissing gets stuck on Lowcountry porch
«Монструозный» аллигатор прогулялся по полю для гольфа
Агрессивный аллигатор пробрался в частный дом в Южной Каролине
Гигантский аллигатор прервал турнир по гольфу в Южной Каролине
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0514 мая

«В смысле ты не пробовала водку?»

Россиянка отправилась учиться в Норвегию и осела в Голландии
16:31Сегодня

Американский ниндзя проник в женский туалет

18:04Сегодня

Мать отбила пятилетнюю дочь у схватившего ее медведя

13:10Сегодня

«Монструозный» аллигатор прогулялся по полю для гольфа

Из жизни00:0410 мая

«Тюрьма — место расслабления и комфорта»

Старики мечтают попасть за решетку. Там можно спрятаться от скуки и нищеты
18:54Сегодня

Отставной военный поймал сорвавшегося с пятого этажа ребенка

15:39Сегодня

Сына погибшего полицейского отвели в школу 70 сослуживцев отца

01:12Сегодня

Дети с хохотом прокатились верхом на гигантском питоне

Из жизни

Вот увидишь!

Проблемы со зрением можно решить всего за несколько минут
10:12Сегодня

Безумная поклонница принца Гарри вознамерилась сорвать его свадьбу

11:38Сегодня

Шведка переименовала сына после опечатки в татуировке с его именем

17:3514 мая

Книгу основателя «Черных пантер» вернули в библиотеку на 47 лет позже срока

Россия
Совсем угорели
В России бушуют страшные пожары. Тушить их некому и нечем
Железка ценою в жизнь
Ульяну спасет срочная операция, но родители не в состоянии ее оплатить
Спорные высоты
Будет ли Петербург 21 века образцом архитектурного стиля?
МВД заплатит 10 тысяч рублей за смерть от пыток в полиции
Путину рассказали о рождении ребенка во время строительства Крымского моста
Навального арестовали на 30 суток
В Кремле напомнили о правах Путина
Все материалы
Мир
Борис Ельцин и Билл Клинтон«Нельзя ложиться под американцев»
Россия враждует почти со всем миром. Кто виноват и что будет дальше?
Северная Корея вознамерилась остановить ядерные испытания по всему миру
Израиль и Турция вернули друг другу дипломатов
В британских тюрьмах разразилась эпидемия спайса
Няня зарезала детей «по велению дьявола» и получила пожизненное
Венгры объяснили отказ пускать беженцев в страну
Кандидаты от народа
Они заказывают проституток, пьют на работе и ругают приезжих. И это не Россия
Все материалы
Бывший СССР
Грузинские мечты
Общество требует легализации наркотиков. Власти не против, но сомневаются
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Латвийские солдаты во время ежегодных военных ученийБроня крепка
США везут в Прибалтику военных и оружие. На кого его направят?
Савченко понадеялась на помощь инопланетян Украине
Украина назвала Крымский мост «путем в никуда»
Украинцев попросили не расстраиваться из-за открытия Крымского моста
Украинская писательница пришла в бешенство из-за русского языка в поезде
Все материалы
Экономика
Вляпались
Америка утопает в дерьме. На решение проблемы нужны миллионы
В России приготовились вернуть продуктовые карточки
Раскрыта цена билета на Hyperloop
Доказательство права
Почему итог спора двух издательств имеет значение для всего российского бизнеса
Незаменимый углерод
Какую долю в мировом энергобалансе занимает этот энергоноситель?
Европа решила помириться с «Газпромом»
Россияне набрали рекордных кредитов
Все материалы
Силовые структуры
В Петербурге арестовали чиновника-миллиардера
Он хранил дома более 16 миллионов долларов, а его курьеры ездили на Maserati
Из ада
Хорошо ли вы знаете самые мрачные и неприступные тюрьмы: тест «Ленты.ру»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Следователь шпионила за соперницей из-за ревности к бойфренду
Разбуженные после сна на посту гаишники разозлились и попали на видео
Люди в масках угнали Infiniti в Воронеже и открыли огонь по полицейским
Все материалы
Наука и техника
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
Живые и мертвые
Потерянные снимки Великой Отечественной войны. Их не видел никто
Обнаружена самая опасная черная дыра во Вселенной
Впервые найден эффективный способ победить простуду
Названа смертельная опасность физического труда
США испытали оружие времен холодной войны
Все материалы
Спорт
Во имя короля
Самая загадочная сборная едет в Россию. Надо ли ее бояться?
Судья назначил два подозрительных пенальти и попал за решетку
Разоблачителю допинга выбили путевку на чемпионат мира по футболу-2018
Олимпийский чемпион пережил кровоизлияние в мозг
Очередной футболист сборной России получил травму перед чемпионатом мира
WADA закрыло футболисту-кокаинисту дорогу в Россию
Вратаря выгнали с поля во время серии пенальти
Все материалы
Культура
Приход и расход
Канны-2018. День 7: наркотрип Гаспара Ноэ и Спайк Ли против ку-клукс-клана
Живи-умри-воскресни
Канны-2018. Дни 5 и 6. Угнетение по половому признаку и не только
«Здесь вам не Россия»
Полиция разгромила клубы в Грузии. Тысячи людей вышли на рейв-революцию
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках жестокой сцены изнасилования
Энтони Хопкинс стал похож на бомжа
Умер Том Вулф
Зрители бежали с премьеры фильма Триера из-за отвратительной и жестокой сцены
Все материалы
Интернет и СМИ
Застряли по-черному
Они умирают в нищете и не знают, что их может спасти интернет
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
«Вы что, хотите, чтобы эрекции у вас вообще не было?»
Газеты и журналы по-прежнему кто-то выписывает. В них печатают полную дичь
Художник изобразил карликового Трампа в болоте среди гадюк и жаб и объяснился
Ребенок эффектно испортил предложение руки и сердца и прославился
Хакеры научились перехватывать поезда по Wi-Fi
Российскому комику запретили видеться с матерью на Украине
Все материалы
Ценности
Древний мир
Кому нужны постаревшие женщины
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
Носи и сохрани
Во что христиане превратили моду
Швейцарцы вернули классические пилотские часы
Откровенные наряды детей возмутили родителей
Меркель разозлила Карла Лагерфельда
Любимый бренд гопников отказался радовать гопников
Все материалы
Путешествия
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Пассажиры самолета заперли в туалете голого авиадебошира
Пьяный пассажир украл спасательный жилет и пытался смыть его в унитаз
Туристов лишат возможности воровать баночки в отелях
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Россиянин попытался убить себя в Турции, впал в кому и умер
Туристам посоветовали погромче «забивать сваю» на Крымском мосту
Все материалы
Из жизни
«В смысле ты не пробовала водку?»
Россиянка отправилась учиться в Норвегию и осела в Голландии
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
«Тюрьма — место расслабления и комфорта»
Старики мечтают попасть за решетку. Там можно спрятаться от скуки и нищеты
Американский ниндзя проник в женский туалет
Мать отбила пятилетнюю дочь у схватившего ее медведя
«Монструозный» аллигатор прогулялся по полю для гольфа
Сына погибшего полицейского отвели в школу 70 сослуживцев отца
Все материалы
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Конкуренты Rolls-Royce Cullinan
Самые роскошные и дорогие внедорожники на рынке
Тест BMW i8 Roadster
Первый тест BMW i8 Roadster: самого необычного спорткара на каждый день
Самые дорогие подержанные машины
Десятка далеко не новых автомобилей с головокружительно ценой
В Туркменистане изымают номера с цифрами «77» для семьи президента
Tesla Model X отбуксировал пассажирский Boeing
Стали известны рублевые цены на новый Jeep Wrangler
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы