Агрессивный аллигатор пробрался в частный дом в Южной Каролине

Видео: Storyful News / YouTube

В американском штате Южная Каролина трехметровый аллигатор попал на крыльцо двухэтажного дома. Видеозапись с животным опубликовали на YouTube-канале Storyful News 18 апреля. За два дня ролик просмотрели более 24 тысяч раз.

По информации Mashable, крокодила ночью заметили владельцы дома. Американцы проснулись от шума, которое издавала рептилия. Отмечается, что хищник поднялся по четырехметровой лестнице, разбил стеклянное ограждение и начал расталкивать мебель на своем пути.

Как пишет WCBD South Carolina, подобный случай не является редкостью в Южной Каролине весной, когда аллигаторы выходят из спячки.