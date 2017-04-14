Дикая лошадь напала на аллигатора во Флориде

Видео: Krystal M. Berry / Facebook

Туристы оказались свидетелями нападения дикой лошади на аллигатора в одном из заповедников в американском штате Флорида. Видео произошедшего опубликовала одна из туристок на странице в Facebook.

На кадрах видно, как аллигатор длиной более метра лежит на дороге, возле которой паслись лошади. Вскоре одна из них подскочила к хищнику и несколько раз лягнула его копытами. В ответ на это он попытался укусить животное за ногу. Лошадь отбежала в кусты на обочине, а рептилия уползла на другую сторону дороги.

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Туристка утверждает, что ни лошадь, ни аллигатор, скорее всего, не получили серьезных ранений. «Когда мы уходили, не было явных признаков боли или кровотечения», — написала она в посте, который собрал более 570 тысяч просмотров.

5 апреля сообщалось, что в штате Флорида самка аллигатора вывела детенышей на одно из местных полей для гольфа.