Бывшая скаковая лошадь напугала наездника быстрым бегом

Видео: Nick Bull / YouTube

В Великобритании бывшая скаковая лошадь напугала наездника. Видео, снятое им при помощи камеры GoPro, собрало на YouTube более 1,7 миллиона просмотров.

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Конь по кличке Шемрок, которого британец Ник Булл (Nick Bull) вывел на прогулку по проселочной дороге, неожиданно поскакал с огромной скоростью.

Наездник с трудом удерживался в седле и испуганно пытался остановить коня. Животное не реагировало и продолжало нестись, как на дорожке ипподрома.

Поездка закончилась падением мужчины в грязь. Ни он, ни конь не получили серьезных травм.

В 2016 году сообщалось, что во время скачек на ипподроме в итальянском городе Мерано молодого жокея из Северной Ирландия выбросила из седла и лягнула лошадь, после чего на его ногу наехала скорая помощь.