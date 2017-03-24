Бывшая скаковая лошадь напугала наездника быстрым бегом

В Великобритании бывшая скаковая лошадь напугала наездника. Видео, снятое им при помощи камеры GoPro, собрало на YouTube более 1,7 миллиона просмотров.
Конь по кличке Шемрок, которого британец Ник Булл (Nick Bull) вывел на прогулку по проселочной дороге, неожиданно поскакал с огромной скоростью.
Наездник с трудом удерживался в седле и испуганно пытался остановить коня. Животное не реагировало и продолжало нестись, как на дорожке ипподрома.
Поездка закончилась падением мужчины в грязь. Ни он, ни конь не получили серьезных травм.
В 2016 году сообщалось, что во время скачек на ипподроме в итальянском городе Мерано молодого жокея из Северной Ирландия выбросила из седла и лягнула лошадь, после чего на его ногу наехала скорая помощь.