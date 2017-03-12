Лошадь поучаствовала в ДТП в Севастополе

В севастопольском микрорайоне Дергачи утром в воскресенье, 12 марта, произошла авария с участием автомобиля и лошади. Об этом в сообществе «Автопартнер Крым» во «ВКонтакте» рассказал очевидец ДТП, внимание на инцидент обратило издание «Примечания».

«Лошадь выбежала на дорогу, водитель мог избежать столкновения, если бы выехал на встречку, но там ехала машина. Водитель ушел на обочину, задев лошадь», — написал автор публикации Вадим Пияк.

По его словам, пострадавшему животному наложили жгут. Хозяин лошади находился на месте аварии.

Пользователь Виктория Заиченко рассказала в комментариях к записи, что животные в Дергачах регулярно пасутся без присмотра.

В декабре прошлого года в Череповце, Вологодская область, запряженный в сани конь сбежал с ипподрома и повредил восемь автомобилей. Никто не пострадал. Вскоре животное поймали.