Участника конно-автомобильного ДТП в Сибири обязали возместить ущерб лошадью

Жителя Промышленновского района Кемеровской области обязали возместить лошадью ущерб от столкновения его телеги с автомобилем, сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

В 2016 году мужчина на телеге, запряженной лошадью, въехал в машину. Виновника аварии обязали возместить 270 тысяч рублей.

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Однако оказалось, что должник нигде официально не трудоустроен, а также не имеет расчетных счетов в банках. После этого приставы приехали домой к мужчине и изъяли лошадь. По предварительной оценке, стоимость арестованного животного составила 25 тысяч рублей. Лошадь была оставлена на ответственное хранение хозяину. «В случае, если нарушитель не погасит всю сумму задолженности в 10-дневный срок, ему все же придется расстаться со своей лошадью. Арестованное животное будет передано для дальнейшей реализации в торгующую компанию», — отмечается в сообщении управления.

В декабре 2016 года у жительницы Тюменской области, которая задолжала по кредиту 63 тысячи рублей, арестовали поросенка. Животное, оцененное в две тысячи рублей, оставили хозяйке на ответственное хранение, однако она заколола и съела его. На женщину завели уголовное дело. Позднее данное постановление отменили, посчитав ее поступок «малозначительным и не представляющим общественной опасности».