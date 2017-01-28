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На родео в Новой Зеландии животных заменят людьми в овечьих шкурах

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В Новой Зеландии состоится родео, на котором животных будут заменять люди в овечьих костюмах. Организаторы состязаний пошли на такой шаг из-за запрета на использование настоящих овец, сообщает издание The Age.

В 2015 году устроители мероприятия узнали, что погоня за овцами, одно из главных событий Kakahi Rodeo, противоречит правилам, которые разработало новозеландское министерство основных отраслей. С тех пор они ищут решение возникшей проблемы.

В прошлом году животных попытались заменить мешками с шерстью, которые таскали за собой на веревках клоуны. Эксперимент оказался неудачным. В этом году будет испытан другой вариант: на поле выйдут люди, наряженные овцами.

Организация SAFE, выступающая против эксплуатации животных, призывает к полному бойкоту соревнований. «Нам говорят: вот еще один способ использовать животных для развлечения, — говорит представительница SAFE Марианна Макдональд. — А об их благополучии никто не думает».

Родео — традиционный вид спорта в Северной Америке, сложившийся в среде мексиканских и американских ковбоев. Его любители соревнуются в таких дисциплинах, как скачки на диких быках и лошадях, ловля на лассо и заваливание быка.

В 2014 году сообщалось, что городской совет Мехико поддержал отказ от использования животных в цирковых представлениях. В других частях Мексики подобный запрет уже действовал.

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