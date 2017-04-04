Американские пожарные спасли провалившуюся под землю лошадь

В американском городе Риверсайд, штат Калифорния, пожарные спасли лошадь, которая упала в яму глубиной около полутора метров. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел возле ресторана сети Taco Bell.

Прибывшие пожарные обнаружили, что лошадь не может самостоятельно выбраться из глубокой и тесной ямы. Чтобы вытащить ее, вызвали кран, однако он не понадобился. Животное сумело развернуться таким образом, чтобы его можно было вытащить вручную при помощи веревок.

Лошади удалось избежать серьезных травм. Она получила лишь незначительные порезы на ногах.

4 апреля сообщалось, что калифорнийские пожарные вытащили из девятиметровой ямы собаку по кличке Люси, которая провалилась туда во время прогулки с хозяевами.