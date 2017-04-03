Зоозащитники собрались спасти сбежавших с бойни коров

Видео: @SLMPD / Twitter

Защитники животных собрали средства на спасение коров, которые сбежали с бойни в американском штате Миссури. Об этом сообщает Today.com.

Коровы в течение нескольких часов успешно скрывались от преследователей на улицах Сент-Луиса. Стойкость одной из беглянок, которую не могли поймать почти четыре часа, вызвала у публики сочувствие. Защитники животных призвали не убивать сбежавших коров.

«Это так печально. Они же просто спасались бегством от гибели», — говорит Сьюзи Костон (Susie Coston), возглавляющая нью-йоркскую организацию Farm Sanctuary, которая предложила переселить коров на свою ферму для спасенных животных.

Бойня согласилась отпустить их лишь в том случае, если за каждую заплатят около двух тысяч долларов. Активисты начали сбор средств на краудфандинговом сайте GoFundMe. В течение трех дней около 600 человек пожертвовали им в общей сложности более 16 тысяч долларов.

31 марта сообщалось, что коровы вырвались на свободу после того, как один из сотрудников бойни забыл запереть ворота на засов.