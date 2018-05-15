«Монструозный» аллигатор прогулялся по полю для гольфа

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Гигантский аллигатор неспешно прошелся по полю для гольфа, в то время как группа оленей наблюдала за ним с безопасного расстояния. На видео необычной прогулки обратило внимание местное издание WQAD 8.

Инцидент произошел в американском городе Бофорт, штат Южная Каролина.

«Тут БОЛЬШОЙ аллигатор в Бофорте. Зацените, как гигант длиной более 3,5 метров прогуливается по полю для гольфа в Ocean Creek. Никто с ним не связывается...» — говорится в подписи к ролику. Автор видео, запечатлевший прогулку, назвал аллигатора «монструозным».

Во время вылазки аллигатора никто не пострадал.

В этом же штате произошел еще один инцидент с пресмыкающимся: житель острова Хилтон-Хед-Айленд в костюме курицы заметил аллигатора посреди дороги и самостоятельно доставил его до ближайшего пруда. В результате американец получил от министерства природных ресурсов штата штраф в 105 долларов, поскольку приближаться к аллигаторам запрещено законом.

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