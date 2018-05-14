Американец в костюме курицы убрал с дороги аллигатора и поплатился

Американец в костюме курицы передвинул мешавшего движению машин аллигатора, за что заплатил штраф. Об этом сообщил местный новостной портал WTOC.

Логан Кэмброн (Logan Cambron) с острова Хилтон-Хед-Айленд, штат Южная Каролина, носит необычный костюм, чтобы водители, обращая на него внимание, сбрасывали скорость. Во время работы он обнаружил, что на дорогу выполз семиметровый аллигатор и перегородил движение. Тогда Кэмброн решил убрать рептилию с дороги, предупредив перед этим пожарных. «Они сказали мне: если вы получите какие-либо повреждения, это ваша вина. Вы ответственны за любой урон, который может нанести это животное чему угодно», — рассказал мужчина.

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Затем он сел верхом на аллигатора, засунул ему в рот кусок ткани и погрузил в свой пикап, чтобы выпустить пресмыкающееся в ближайшем пруду. Американец отметил, что знал о запрете приближаться к аллигаторам, но полагал, что с учетом обстоятельств, он поступил правильно, так как обезопасил и людей, и животное.

В итоге министерство природных ресурсов штата ограничилось штрафом в 105 долларов вместо тюремного заключения. Пресс-секретарь ведомства Грег Лукас (Greg Lucas) заявил: «Трогать и перемещать миссисипского аллигатора без специального разрешения запрещено. И хотя в этом случае намерения были благими, нам очень повезло, что ни Кэмброн, ни кто-либо еще не пострадал».

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