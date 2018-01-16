Питон и аллигатор затеяли драку на глазах у толпы

В американском штате Флорида гольфисты стали свидетелями поединка между крупным аллигатором и темным тигровым питоном. Об этом сообщает NBC.

Участники матча обнаружили сцепившихся рептилий возле десятой лунки на поле для гольфа. По словам одного из спортсменов, ни питон, ни аллигатор не двигались. «Голова питона находилась в пасти аллигатора, который сидел совершенно неподвижно с широко открытыми глазами», — рассказал он.

Гольфист утверждает, что на этом поле всегда было много живности. «Но обычно мы не видим, как эти животные обвивают друг друга или дерутся насмерть и тому подобные вещи», — говорит он.

У десятой лунки собрались люди, желающие посмотреть необычное зрелище. Многие снимали дерущихся рептилий на мобильные телефоны. Очевидцы утверждают, что победа осталась за аллигатором. К утру он утащил мертвого питона в воду и скрылся.

В 2017 году сообщалось, что в американском штате Северная Каролина любители гольфа стали свидетелями схватки двух аллигаторов.

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