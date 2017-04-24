В Северной Каролине аллигаторы подрались на поле для гольфа

Видео: derekreed36d / YouTube

В американском штате Северная Каролина любители гольфа стали свидетелями схватки двух аллигаторов. Об этом сообщает UPI.

Хищники подрались у берега водоема на поле для игры. По оценке наблюдателей, длина одной из рептилий превышала три с половиной метра. Ее противник был примерно на метр короче. Он пытался вырваться из челюстей более крупного аллигатора, но тот его не отпускал.

Когда рептилия перестала дергаться и замерла, гольфисты предположили, что она мертва, однако через минуту поединок возобновился. Аллигатору удалось освободиться, после чего он уплыл.

Один из игроков в гольф снял схватку на видео и опубликовал на своем YouTube-канале.

В марте сообщалось, что в Южной Каролине аллигатор прервал благотворительный турнир по гольфу.