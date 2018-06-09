Связанный двухметровый аллигатор нокаутировал ловца

Видео: @jack_redding_fishing_ / Instagram

В американском городе Окои, штат Флорида, аллигатор ударил ловца по голове и сбил его с ног. Об этом сообщает Fox 35 Orlando.

Инцидент произошел, когда сотрудники комиссии по охране рыбных и природных ресурсов штата Флорида поймали и связали двухметровую рептилию, разгуливавшую по улице города. Во время погрузки в кузов автомобиля аллигатор попытался вырваться. Он резко ударил одного из ловцов мордой и нокаутировал его. Мужчина упал без сознания, а рептилия свалилась на землю.

Попытка к бегству провалилась: связанного аллигатора вернули на место и увезли. Пострадавший очнулся, с ним все в порядке. Несколько очевидцев сняли происшествие на видео и опубликовали ролики в YouTube и Instagram.

Видео: WOWT

Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. С мая по июнь у них продолжается брачный сезон. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза.

8 июня сообщалось, что в пригороде американского города Орландо, штат Флорида, аллигатор незаметно подкрался к шестилетнему мальчику, играющему с надувным крокодилом. По словам матери ребенка, он прополз по водной дорожке и скрылся в пруду.

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