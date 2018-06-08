Мальчик заигрался с надувным крокодилом и не заметил настоящего

Видео: Nicole Mojica

В пригороде американского города Орландо, штат Флорида, аллигатор незаметно подкрался к ребенку, играющему с надувным крокодилом. Об этом сообщает WFTV.

Николь Мохика (Nicole Mojica) сняла на видео, как ее шестилетний сын бегает по двору с игрушкой. На кадрах, которые она опубликовала в Facebook, хорошо заметно, что за стульями возле дома прячется рептилия. На нее обратили внимание лишь после окончания съемки. Никто из присутствовавших не пострадал.

Женщина утверждает, что не пускает детей на улицу, пока не проверит, что во дворе нет аллигаторов, однако этому удалось подкрасться незаметно. «Потом я увидела, что коричневый стул шевельнулся. Боже мой! Не ожидала найти одного из них так близко к нам, — говорит она. — Говорят, они боятся людей. Этот не был напуган. Он прополз по водной дорожке и скрылся в пруду».

В мае у аллигаторов, обитающих во Флориде, начинается брачный сезон. Он продолжается в июне, после чего рептилии начинают строить гнезда. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза. «Находишь их в бассейнах, находишь под машинами. Это время года, когда они часто передвигаются», — говорит Донни Алдарелли (Donny Aldarelli), эксперт по аллигаторам из парка развлечений Gatorland.

Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.

В мае сообщалось, что в американском городе Норт-Чарлстон, штат Южная Каролина, трехногий крокодил обосновался перед входной дверью частного дома, из-за чего жильцы не могли попасть на улицу. «По ночам тут ходит масса аллигаторов, мы просто их не видим, — объяснил ловец, который пришел им на помощь.

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