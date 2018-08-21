Аллигатор убил пытавшуюся спасти собаку американку

В американском городе Хилтон-Хед-Айленд, штат Южная Каролина, аллигатор убил женщину. Об этом сообщает WRAL-TV.

Нападение произошло недалеко от дачи, где жили 45-летняя Кассандра Клайн (Cassandra Cline) и ее муж. Женщина гуляла со своим бордер-колли по полю для гольфа, когда из водоема выполз аллигатор и погнался за собакой. Она бросилась на помощь питомцу, к ней присоединился рабочий. Тогда рептилия переключила внимание на Клайн и утащила ее под воду.

Собака не пострадала, теперь за ней присматривает соседка. Аллигатора, ставшего причиной гибели женщины, поймали и убили. Его длина составляла около 2,5 метров.

Сосед рассказал, что во время нападения аллигатора был в душе. Он услышал вопли, но подумал, что кричит птица. Мужчина узнал о произошедшем лишь через полчаса, когда вышел на улицу и увидел толпу, которая собралась у дороги. Там валялись шляпа Клайн, ее туфля и пакет с угощениями для собаки.

В Южной Каролине распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие во Флориде, Северной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Хотя с 1976 года рептилии около 20 раз нападали на жителей штата, людям почти всегда удавалось спастись. До сих пор их единственной жертвой была 90-летняя женщина, погибшая в 2016 году.

В 2017 году сообщалось, что жительница американского штата Южная Каролина, впервые отправившаяся охотиться на аллигаторов, подстрелила четырехметровую рептилию. Она заявила, что намерена съесть свою добычу.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!