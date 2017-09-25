Многодетная американка убила четырехметрового аллигатора ради мяса

Жительница американского штата Южная Каролина, впервые отправившаяся охотиться на аллигаторов, подстрелила четырехметровую рептилию. Об этом сообщает издание The Sacramento Bee.

37-летняя многодетная американка Лаура Робинсон Гриффин два часа выслеживала хищника в заболоченном водоеме. Ей удалось подцепить его крюком для ловли аллигаторв, но он ускользнул и вернулся лишь спустя час. Во второй раз охотники воткнули в рептилию три крюка и вытянули ее на поверхность.

«В нашей лодке пять метров. Когда аллигатор показался на поверхности, я увидела, что он почти такой же длинный. Я выстрелила в него не один раз, я выстрелила три раза. Если уж класть такое в лодку, то нужно быть уверенным, что оно мертво», — рассказала она.

По словам женщины, она планирует съесть свою добычу. «Мяса хватит на год, — утверждает она. — Мы убиваем не для забавы, а добываем мясо».

Власти штата Южная Каролина устраивают охоту на аллигаторов каждый год, чтобы контролировать их численность. В этом году самую крупную особь подстрелила Гриффин. В прошлом году охотники убили аллигатора, который был на 26 сантиметров длиннее.

Для ловли аллигаторов применяют крюки с наживкой, привязанные на веревку. Они напоминают рыболовные крючки, но значительно больше.

22 сентября сообщалось, что власти австралийского штата Квинсленд разыскивают человека, который застрелил гребнистого крокодила длиной 5,2 метра. Ему грозит крупный штраф и тюремное заключение.