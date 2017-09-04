Трехметровый аллигатор поджидал американца в гостиной после «Харви»

Житель пригорода американского города Хьюстон, штат Техас, Брайан Фостер (Brian Foster), вернувшийся домой после урагана «Харви», обнаружил в своей гостиной трехметрового аллигатора. Об этом сообщает издание The Guardian.

Мужчина обратился в полицию. Прибывшие помощники шерифа опубликовали фотографию рептилии в Facebook. Сотрудники природоохранных органов увезли хищника из дома и выпустили его в естественную среду обитания.

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По словам специалиста по ловле аллигаторов Криса Стивенса (Chris Stephens), это была не единственная рептилия, спрятавшаяся от стихии в доме. «Многие возвращаются домой и находят там аллигаторов, — рассказал он. — Они не особенно агрессивны. Им пришлось оставить привычные места и самим стать беженцами от урагана. Они потрепаны и расстроены».

Ураган «Харви», обрушившийся на Техас в ночь на 26 августа, был самым разрушительным стихийным бедствием в США за последние 12 лет. Погибли 48 человек, а нанесенный ущерб составил 100 миллиардов долларов.

28 августа сообщалось, что житель Хьюстона голыми руками поймал рыбу в своем доме, затопленном после урагана «Харви».