Техасец голыми руками поймал рыбу в затопленном после урагана доме

Житель американского города Хьюстон в штате Техас Саул Салдана (Saul Saldana) голыми руками поймал рыбу в своем доме, затопленном после урагана «Харви». Его дочь Вивиана сняла охоту на видео и опубликовала ролик в интернете.

«Зачем куда-то идти за едой, когда еда сама плывет к нам в гостиную», — написала девушка в Facebook. Ее постом поделились 475 тысяч пользователей социальной сети.

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, потом снизили до уровня тропического шторма. Погибли по меньшей мере пять человек, более 10 пострадали.

28 августа сообщалось, что напуганный ураганом «Харви» ястреб спрятался в хьюстонском такси и отказался улетать. Водитель отвез птицу к себе домой и накормил.