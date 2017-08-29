Аллигатор напугал полицейского из Луизианы до визга

Jefferson Parish Sheriff's Office (Official)

В американском приходе Джефферсон, штат Луизиана, аллигатор напугал помощника шерифа, который помогал ловить рептилию. Об этом сообщает UPI.

Пасть пойманного аллигатора замотали изолентой. Один из сотрудников полиции отошел в сторону, а другой остался сторожить хищника. Внезапно рептилия дернулась. Склонившийся над ней страж порядка громко взвизгнул и подпрыгнул в воздух. После этого он схватился за сердце и со смехом побрел в сторону.

Происшествие оказалось снято на видео. На официальной странице офиса шерифа прихода Джефферсон в Facebook ролик посмотрели 553 тысячи раз. Он собрал около пяти тысяч лайков.

В июле сообщалось, что трехметровый аллигатор напал на профессионального ныряльщика за мячами для гольфа в американском штате Флорида.