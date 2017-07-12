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Трехметровый аллигатор напал на ныряльщика на поле для гольфа

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Трехметровый аллигатор напал на профессионального ныряльщика за мячами для гольфа в американском штате Флорида. Об этом сообщает WPTV.

Инцидент произошел, когда Скотт Лаходик (Scott Lahodic) работал в водоеме в одном из гольф-клубов, с которыми он сотрудничал. Внезапно рептилия, весящая более 200 килограммов, укусила ныряльщика за руку и попыталась оторвать конечность.

Мужчина стал бить хищника по глазам и сумел освободиться. USA Today пишет, что он самостоятельно выбрался из воды и дошел до главного здания клуба. Там ему вызвали скорую помощь.

В больнице Лаходику наложили 400 швов. Он получил тяжелые травмы и собирает на лечение 100 тысяч долларов при помощи краудфандингового сервиса Gofundme. Ожидается, что аллигатор, напавший на человека, будет пойман и усыплен.

Гольф-клубы нанимают ныряльщиков, чтобы достать мячи, которые гольфисты забросили в воду во время игры. Это ремесло приносит профессионалам до 150 тысяч долларов в год. Лаходик занялся нырянием за мячами после увольнения из армии в 1988 году.

7 июля сообщалось, что пилота легкомоторного самолета Cessna 152, разбившегося на юге Флориды, съел аллигатор.

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