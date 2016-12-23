Гигантский аллигатор вернулся на поле для гольфа во Флориде

Гигантский аллигатор, несколько месяцев назад впечатлявший гольфистов из американского штата Флорида, снова замечен на том же поле. Об этом сообщает телеканал WTSP-TV.

Длина рептилии составляет по меньшей мере 4,5 метра. В мае животное прославилось на весь мир, когда видеозапись его прогулки по полю для гольфа опубликовали на YouTube. С тех пор ролик посмотрели более 20 миллионов раз.

Завсегдатаи поля для гольфа в городе Пальметто, штат Флорида, где было снято майское видео, утверждают, что в последнее время регулярно видят знаменитого аллигатора.

«Он выходит из кустов. Огромный! Шагает три-четыре метра и заваливается отдыхать», — рассказывает член гольф-клуба Дейв Стейплз. Один из спортсменов признался, что специально носит с собой камеру, чтобы при случае запечатлеть животное.

Местные жители окрестили хищника Чаббс в честь персонажа из фильма «Счастливчик Гилмор». Они предполагают, что ему не меньше 60 лет.

Американские аллигаторы редко вырастают длиннее 3,4 метра. Известны экземпляры, имеющие длину 4,5 метра, но ученым не удалось подтвердить сообщения о более крупных представителях этого вида.

13 декабря сообщалось, что четырехметровый аметистовый питон проглотил кенгуру на глазах у гольфистов в Австралии. Происшествие не смутило спортсменов и они продолжили игру.