Медведь задрал женщину с младенцем и погиб от пули ее мужа

В Канаде медведь гризли убил женщину и ее десятимесячную дочь. Как сообщает информационный портал CBC News, животное застрелил муж погибшей, еще не подозревая о гибели своей семьи.

Инцидент произошел неподалеку от восточной границы территории Юкон на северо-западе страны у озера Эйнарсон. Полицейские считают, что 37-летняя Валери Теоре (Valérie Théorêt) вместе с ребенком отправилась на прогулку в промежуток времени между десятью часами утра и тремя часами дня по местному времени. В это время на них напал медведь и убил их.

Материалы по теме Дикая семейка Лэнсвуд Они уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться

Около трех часов дня по местному времени домой с охоты возвращался отец семейства Гермунд Ресхоль (Gjermund Roeshol). Он увидел животное за 100 метров от хижины и, по его словам, был вынужден пристрелить зверя. Когда он подошел к дому, то увидел у порога тела жены и дочери. Мужчина вызвал спасателей.

Сообщается, что семья жила в удаленной от людей хижине последние три месяца, и все это время Ресхоль охотился каждый день. Друг семьи Реми Бопре (Rémy Beaupré) заявил, что семейная пара обожала досуг на открытом воздухе и была готова к жизни в глуши. «Я на 100 процентов уверен, что они предусмотрели все, что может произойти. Но тут уж никогда не угадаешь», — добавил он.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!