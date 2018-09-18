Раненый охотник бросил товарища на съедение медведю и сбежал

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В лесу Бриджер-Титон на западе американского штата Вайоминг медведи-гризли ранили охотника и убили его проводника. Об этом сообщает WKMG.

Житель Флориды Кори Чабон (Corey Chubon) приехал в Вайоминг, чтобы охотиться на оленей-вапити. Его сопровождал 37-летний Марк Аптейн (Mark Uptain). В четверг, 13 сентября, Чабон сумел подстрелить оленя из лука, но его тушу нашли лишь на следующий день. Когда охотники погрузили добычу на лошадь, на них напали два медведя.

Один из гризли схватил Чабона за ноги и сбросил его с лошади. Тот сумел достать пистолет и направил его на хищника, но медведь выбил оружие у него из рук. Затем зверь бросился на Аптейна и потащил его в лес. Чабон утверждает, что кинул пистолет Аптейну, сел на лошадь и поскакал в гору.

Он забрался на высокое место, где работала мобильная связь, и дозвонился в экстренные службы. Через два часа вертолет снял охотника с горы и доставил в больницу, где ему оказали первую помощь. У него повреждена нога и рука, имеются раны на груди.

Тело Аптейна обнаружили в субботу, 15 сентября, пишет местное издание Jackson Hole News&Guide. Оно лежало в 400 метрах от места, где произошло нападение. Медведи не притронулись ни к нему, ни к туше убитого охотниками оленя. Спасатели не смогли найти пистолет, который оставил ему Чабон.

В воскресенье. 16 сентября, сотрудники департамента охотничьего и рыбного хозяйства штата Вайоминг отыскали и убили двух гризли, которые могли участвовать в нападении на охотников. Одно из животных оказалось самкой, другое, по всей видимости, было ее взрослым детенышем.

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