Американка со сломанным черепом прошла три километра за помощью

Американка сумела отбиться от медведя гризли и, несмотря на серьезные ранения, добраться по пересеченной местности до автомобиля и найти помощь. Об этом сообщает ABC Fox Montana.

Нападение произошло в четверг, 17 мая, когда сотрудница Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США Эмбер Корнак (Amber Kornak) работала в горах на северо-западе штата Монтана. Гризли застал женщину врасплох, так как подкрался со спины. Однако ей удалось достать газовый баллончик для защиты от медведей и отпугнуть хищника.

Корнак получила два перелома костей черепа и серьезные ранения головы, шеи и спины. Несмотря на это, она сумела пройти более трех километров по пересеченной местности, села в рабочий автомобиль и поехала искать помощь. После звонка в службу 911 ее по воздуху доставили в больницу города Калиспелл.

Медики четыре часа удаляли фрагменты костей черепа, которые попали в мозг женщины, устанавливали на черепную коробку металлические пластины и дренажи для отвода жидкости и предотвращения отека мозга. Тем временем друзья Корнак начали сбор средств на ее лечение на краудфандинговом сайте GoFundMe. За три дня деньги пожертвовали более 300 человек, а собранная сумма превысила 19 тысяч долларов.

15 мая сообщалось, что в американском штате Колорадо черный медведь напал на пятилетнего ребенка. Животное укусило девочку за спину и за ногу, однако жизненно важные органы не пострадали, переломов также удалось избежать.

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