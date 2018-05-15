Мать отбила пятилетнюю дочь у схватившего ее медведя

В американском штате Колорадо черный медведь напал на пятилетнего ребенка. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 мая. Девочка решила, что во дворе возится ее собака, и выбежала из дома. Вскоре ее мать вышла на крики дочери и увидела крупного черного медведя, который тащил ребенка. Женщина закричала и напугала хищника. Он отпустил ее дочь и убежал.

Животное укусило девочку за спину и за ногу, однако жизненно важные органы не пострадали, переломов также удалось избежать. В больнице ребенку наложили 77 швов на внешние раны и несколько внутренних швов. Пострадавшая находится в хорошем состоянии, и медики полагают, что раны вскоре заживут.

Вечером того же дня черного медведя заметили возле другого дома в 800 метрах от места нападения. Сотрудники природоохранного ведомства предположили, что именно он пытался утащить девочку. Они поставили три капкана, а затем убили зверя, не дожидаясь, пока он в них попадет, чтобы избежать возможных нападений на людей.

Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Вес двухлетнего самца, предположительно напавшего на девочку, составлял 57 килограммов.

В июне 2017 года сообщалось, что барибал загрыз 16-летнего участника массового забега по пересеченной местности, который проходил на Аляске. Перед гибелью подросток успел отправить смс и рассказать, что за ним гонится медведь.

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