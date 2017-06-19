Участник забега на Аляске отправил смс и был загрызен медведем

В американском штате Аляска черный медведь загрыз 16-летнего участника массового забега по пересеченной местности. Об этом сообщает издание Alaska Dispatch News.

Подросток успел отправить смс и рассказать, что за ним гонится медведь. Его родственник передал сообщение организатору мероприятия. Участники забега и лесники немедленно начали поиски пропавшего бегуна.

Спасатели направились по координатам GPS, переданным с телефона подростка, и обнаружили там тело погибшего и медведя, который его убил. Один из лесников выстрелил и ранил животное, однако тому удалось скрыться. Его продолжают искать.

Забег Robert Spurr Memorial Hill Climb ежегодно проводят на кряже Берд-Ридж в национальном лесу Чугач на юге Аляски. Взрослые бегуны должны преодолеть по склону около пяти километров, юниоры ограничиваются половиной этой дистанции.

Черный медведь, или барибал, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Вес особи, напавшей на участника забега, составлял, по оценкам очевидцев, около 110 килограммов.

13 июня сообщалось, что в штате Колорадо черный медведь выскочил на дорогу, где проходил массовый забег на длинную дистанцию. Никто не пострадал, некоторые бегуны остановились, чтобы сфотографировать животное на смартфон.