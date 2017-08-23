Погнавшегося за ребенком медведя ударили по морде

В канадской деревне Гибсонз, провинция Британская Колумбия, черный медведь погнался за двухлетним ребенком. Об этом сообщается в пресс-релизе Королевской канадской конной полиции.

Жительница Гибсона Элери Фруд (Elery Froude) сидела дома с детьми. Один из ее сыновей воскликнул: «Мама, смотри!» Она прибежала на крик и увидела в дверях медведя.

Женщина заперлась в спальне с сыновьями и другом семьи. Пока они прятались, зверь заглянул в несколько комнат.

Чтобы напугать хищника, друг семьи стал кричать и греметь кастрюлями. Медведь отступил в дверной проем, но отказывался двигаться дальше. Тогда знакомый Фруд ударил его кулаком по морде и захлопнул дверь.

Приехавшие к полицейские стали кидать в животное бутылки и включили звуковой сигнал автомобиля. Это напугало медведя, и он убежал в кусты.

Вскоре он снова вернулся к дому. Медведь попытался открыть дверь гаража, а затем погнался за идущим по улице мужчиной, но тот успел спрятаться в своем грузовике.

Полицейские проконсультировались с природоохранной службой и приняли решение застрелить агрессивного хищника.

Черный медведь, или барибал, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Вес особи, бесчинствовавшей в Гибсонcе, составлял более 110 килограммов.

В июне сообщалось, что в американском штате Аляска черный медведь загрыз 16-летнего участника массового забега по пересеченной местности.