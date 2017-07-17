Американскую туристку разбудил схвативший за ногу медведь

В американском штате Айдахо черный медведь напал на спящую в лесу туристку. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает UPI.

По информации Департамента по рыбным и охотничьим ресурсам штата, туристы заметили зверя еще 12 июля, но сумели прогнать его из своего лагеря. На следующую ночь он вернулся, подошел к туристке в спальном мешке и взял в зубы ее ногу. Когда она проснулась и закричала, испуганный медведь убежал в лес.

«Она не получила травм, — заявил представитель ведомства Алекс Хед (Alex Head). — Спальный мешок не поврежден, но на нем осталась медвежья слюна».

В Департаменте по рыбным и охотничьим ресурсам Айдахо опасаются, что хищник появится снова. Туристам запретили останавливаться на ночь в этом районе. Кроме того, в лесу поставили капканы.

11 июля сообщалось, что в Колорадо застрелили медведя, который до этого напал на спящего сотрудника детского лагеря. Животное схватило молодого человека за голову и потащило в лес. Мужчине удалось отбиться.

Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.