Убитый медведь отомстил охотнику

В США охотник попал в реанимацию после того, как на него упала туша убитого им медведя. Об этом сообщило местное издание Anchorage Daily News.

Инцидент произошел в штате Аляска у озера Картер неподалеку от деревни Мус-Пасс. 28-летний Уильям Маккормик (William McCormick) и 19-летний Закери Теннисон (Zachery Tennyson) отправились охотиться на медведя. Они заметили животное на скале и подстрелили его. Но мертвая туша медведя скатилась с утеса на МакКормика, а вместе с ней и камни.

Теннисон не пострадал и вызвал спасателей с помощью спутникового коммуникатора. Спасать незадачливого охотника прибыли солдаты из ближайшей воинской части, пожарные и врачи. Маккормика доставили на вертолете в больницу в критическом состоянии, в настоящий момент он в реанимации.

В августе сообщалось об охотнике из американского города Юкайпе, штат Калифорния, которого серьезно ранил подстреленный им медведь. Мужчина выстрелил в животное из лука и подбежал к упавшему зверю, но тот оказался жив и бросился на обидчика.

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