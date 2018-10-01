Из жизни
 
Последние новости
Число жертв цунами в Индонезии превысило тысячу
Вора в законе Тарзана избили и лишили титула в Турции
Крымчанам запретили читать про виллу Киселева в Коктебеле
Названы сценарии гибели Земли из-за коллайдера
В Москву вернутся дожди 
Певица Хлебникова нашла тело бывшего мужа у себя дома
Макрона распекли за фото с полуголыми чернокожими мужчинами
Украинскому журналисту сожгли дом за статью о судебной коррупции
Минздрав поддержал продажу алкоголя с 21 года
Новости партнеров

Убитый медведь отомстил охотнику

Перейти в «Мою Ленту»

В США охотник попал в реанимацию после того, как на него упала туша убитого им медведя. Об этом сообщило местное издание Anchorage Daily News.

Инцидент произошел в штате Аляска у озера Картер неподалеку от деревни Мус-Пасс. 28-летний Уильям Маккормик (William McCormick) и 19-летний Закери Теннисон (Zachery Tennyson) отправились охотиться на медведя. Они заметили животное на скале и подстрелили его. Но мертвая туша медведя скатилась с утеса на МакКормика, а вместе с ней и камни.

Теннисон не пострадал и вызвал спасателей с помощью спутникового коммуникатора. Спасать незадачливого охотника прибыли солдаты из ближайшей воинской части, пожарные и врачи. Маккормика доставили на вертолете в больницу в критическом состоянии, в настоящий момент он в реанимации.

В августе сообщалось об охотнике из американского города Юкайпе, штат Калифорния, которого серьезно ранил подстреленный им медведь. Мужчина выстрелил в животное из лука и подбежал к упавшему зверю, но тот оказался жив и бросился на обидчика.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Anchorage hunter seriously injured after shot bear falls on top of him
Охотник пустил в медведя стрелу и поплатился
Охотники попытались убить медвежонка и еле спаслись от его матери
Буйвол отомстил охотнику за убитого собрата
Другие материалы рубрики
Из жизни00:02Сегодня
Роман Овсянников

«Больше всего арабов интересуют русские женщины»

История россиянина о жизни в Эмиратах
16:0430 сентября

Самой красивой женщиной Финляндии стала девушка с русскими корнями

08:34Сегодня

«Вечно молодая» 50-летняя китаянка раскрыла секрет своей внешности

17:1828 сентября

Изменяющая жена вызвала такси и напоролась на мужа-водителя

Из жизни00:0521 сентября

Полный провал

Миллионер заставил бедняка копать тайный бункер. Но все пошло не так
15:4128 сентября

Ловец барракуд еле избавился от вцепившейся в мотор акулы

06:3028 сентября

Невеста запретила свекрови приходить на свадьбу из-за платья

08:2529 сентября

Отлично питающийся тюлень покорил сердца посетителей японского океанариума

Из жизни00:0629 сентября
Финал чемпионата мира по спидкубингу Red Bull Rubic’s Cube. Слева Билли Вонг

Круче роботов

Они влюблены в кубик Рубика. Один из них получил тысячи долларов за пять секунд
07:5929 сентября

Гребнистый крокодил полгода прятался в канализации и попался

11:1528 сентября

Женщина несколько месяцев наблюдала разложение непогребенной матери

18:3127 сентября

Слон насмерть затоптал снимавшую его туристку

Россия
«Лучше 120 дней отсидеть в колонии»
Рассказ россиянина, который не нарушил закон и провел 48 часов за решеткой
«Заказывали поросенка с кашей, ящик вина и полбочки солений»
Фастфуд и веганская еда дореволюционной Москвы
Вася Ложкин «Родина слышит»«У них у всех на заставках мобильных "Родина слышит"»
Вася Ложкин об экстремизме, силовиках и дураках
«Они дети войны! Психика нарушенная»
Почему чеченцы стреляют и дерутся на свадьбах. Объясняет чеченец
«Делая вид, что лечишь»
Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
Опубликовано видео издевательств над заключенными в омской колонии
Минздрав поддержал продажу алкоголя с 21 года
Все материалы
Мир
Испустили дух
Они живут и умирают на свалке. Раньше здесь был рай
Северная и Южная Кореи разминируют границу
Малайзийский премьер пошутил про начало пенсионного возраста в 95 лет
Последствия цунами в Индонезии попали на видео
Иран разбомбил организаторов теракта в Ахвазе
Александр Шлычков«России необходимо искать новых партнеров»
Глава Ассоциации «АСЕАН» о перспективах сотрудничества с Азией и Африкой
В британской разведке пожалели о помощи Путину
Все материалы
Бывший СССР
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка«Наша влада буде страшною!»
Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Порошенко поблагодарил Путина за европейскую Украину
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
Три ребенка подорвались на мине в ДНР
Смерть Захарченко попала на видео
Все материалы
Экономика
Разбежались
Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
Россиян переведут на накопительную пенсию без их согласия
Средний долг пенсионера перед банком перевалил за 100 тысяч рублей
Илон Маск лишился поста в Tesla
Набиуллину в Чечне покатали на багги
Депутат попросил Юрия Чайку отреагировать на запрос Союза вкладчиков России
Российский бюджет оцифровали
Все материалы
Силовые структуры
Владимир ВагинКонечная для Вагона
В США его считали лидером русской мафии. Его смерть в тюрьме — загадка для всех
«Убить не убьют, но накажут»
Российские арестанты подсели на карточные игры. Они теряют все, становясь рабами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Вора в законе Тарзана избили и лишили титула в Турции
Гаишнику вынесли приговор за отдых в Тунисе по паспорту брата
ИГ захотело увидеть хабаровских военных в своих рядах
Бывшие оборонщики продали ракетные двигатели Украине и сели
Все материалы
Наука и техника
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Назван эффективный способ очищения организма
В России создадут новейший артиллерийский комплекс «Набросок»
Российскую подлодку назвали самым грозным врагом флота США
НАСА сообщило о приближении к Земле астероида размером с футбольное поле
РАН оценила угрозу летящего к Земле астероида
США выбрали замену для российских РД-180
Все материалы
Спорт
Джоэл Боломбой«Считаю себя русским»
Он родился на Украине, но мечтает сыграть за Россию. Почему?
Судья из Дагестана добил мяч головой в ворота и засчитал гол
Марадона дал совет «вечно виноватому» Месси
Фанаты украинского клуба пришли на матч в футболках с Гитлером
Чемпион «Формулы-1» получил особую просьбу от Путина
Описаны подробности «предательства» Роналду в «Реале»
Карпин впервые обыграл «Спартак»
Все материалы
Культура
«Брань из глотки его никчемного деда»
О нем никто не знал больше ста лет: неизвестный текст Марка Твена
Тихо, Дон
Кино недели: «Дон Кихот» Гиллиама, десктоп Бекмамбетова, любовь Мещаниновой
Женское тело в корсете
Ленин был ее феей. Она уехала на Запад и умерла нелепой смертью
Певица Хлебникова нашла тело бывшего мужа у себя дома
Рэпер Элджей пришел в секс-шоп с другом и потратил десятки тысяч рублей
«Перемололи этих задротов, они и дернуться не успели»
Билл Клинтон написал триллер про президента России, террористов и спецслужбы
Барбра Стрейзанд обнаружила у своих клонированных собак странности в поведении
Все материалы
Интернет и СМИ
Взрослые шалости
Они обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию
Американский телеканал запретил Канье Уэсту поддерживать Трампа
В безопасном поиске Google обнаружили эротику
Собчак собралась спокойно беременеть до следующих выборов
Основатель CNN Тед Тернер заболел деменцией и забыл название болезни
Фанаты спасли стримера от смерти
Facebook признался в утечке данных 50 миллионов пользователей
Все материалы
Ценности
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Неделя порока
Голые тела, панталоны и кислота: что творилось на подиумах Парижа
Раскрыта самая популярная у знаменитостей прическа
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Дженнифер Лопес показала тело и опозорилась
Подвергшаяся сексуальным домогательствам модель раскрыла причину своего молчания
Все материалы
Путешествия
Страна, которой нет
Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Монумент «Алеша»«Не забудьте надеть на голову бахилы!»
Зачем москвичам и иностранцам ехать в Мурманск
Стюардесса запретила восьмимесячному ребенку плакать больше пяти минут
В Солсбери захотели изменить имидж города
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Один из лучших ресторанов в мире накормит москвичей креветками с рассолом
Все материалы
Из жизни
Роман Овсянников«Больше всего арабов интересуют русские женщины»
История россиянина о жизни в Эмиратах
Слишком близко
Солнце, тепло и яркие цвета остались в прошлом. И на этих снимках
«Вечно молодая» 50-летняя китаянка раскрыла секрет своей внешности
Убитый медведь отомстил охотнику
Ловец барракуд еле избавился от вцепившейся в мотор акулы
Отлично питающийся тюлень покорил сердца посетителей японского океанариума
Полный провал
Миллионер заставил бедняка копать тайный бункер. Но все пошло не так
Все материалы
Будь проще!
Первая встреча с обновленным Jeep Cherokee, который после рестайлинга стал таким же, как все
Видео: smart или квартира?
2.2 млн рублей за крохотный smart fortwo — почему он столько стоит?
Тигуан на стиле
Тест нового кроссовера Audi Q3 — есть ли шансы побить BMW и Mercedes?
Главные премьеры Парижа
Семейные машины, электрокары, спорткары – чем порадует грядущая выставка во Франции
Итальянское ателье возродит Ferrari 250 GTO
Американец сделал лабиринт из кукурузы в форме автомобиля
Porsche выпустил современную версию «Моби Дика»
Все материалы
Дом
«Я схватила сковородку и жахнула в ответ»
Московская старушка превратила жизнь соседки из провинции в кошмар
Сакля, юрта и сукал
Он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Рынку ипотеки пообещали беспрецедентный рост
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о махинациях с квартирой актрисы
Названа средняя стоимость аренды девятикомнатных квартир в Москве
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Все материалы