Охотник пустил в медведя стрелу и поплатился

Черный медведь нанес тяжелые травмы жителю американского города Юкайпе, штат Калифорния, который подстрелил его из лука. Об этом сообщает местное издание News Mirror.

Три охотника отправились в лес с луками и выследили хищника, весившего около 135 килограммов. Один из них пустил в него стрелу, а затем подбежал к упавшему зверю. Медведь оказался жив и бросился на человека.

Охотника доставили в больницу с серьезными ранениями на торсе, руках и лице, сообщает Los Angeles Times. Животное погибло от полученных травм.

Один из спутников пострадавшего заявил, что тот был опытным охотником и поплатился за допущенную им ошибку, пишет ABC 7. По его словам, не следовало приближаться к медведю так скоро, не убедившись, что тот мертв.

Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

21 августа сообщалось, что черный медведь забрался в дом к пожилой жительнице американского штата Нью-Гемпшир. Когда женщина наткнулась на животное, оно ударило ее лапой по лицу. В результате пострадавшая потеряла глаз и получила другие травмы.

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