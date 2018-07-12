Невозмутимый медведь сел в машину и съел бутерброд

В американском штате Джорджия черный медведь забрался в автомобиль и съел бутерброд. Об этом сообщает издание The Atlanta Journal-Constitution.

Медсестра Кэрри Уоттс (Carrie Watts) приехала к пациенту на собственной машине. Женщина забыла закрыть окно и ушла, оставив на сиденье свой обед — сэндвич, картофельные чипсы и печенье.

Запах съестного привлек черного медведя. Зверь залез в автомобиль через окно и все съел. Затем он сорвал детское кресло и уничтожил стопку бумаг, которые нашел в салоне.

Уоттс пыталась греметь сковородками и кастрюлями, но животное проигнорировало шум. Тогда женщина включила автомобильную сигнализацию, но медведя не смутил даже рев сирены. Через какое-то время он сам выбрался из машины и ушел.

Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на человека.

В мае сообщалось, что в Коннектикуте испуганный медведь застрял в машине и принялся бибикать. На помощь владелице пришли полицейские, которые вскрыли автомобиль, после чего зверь убежал прочь.

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