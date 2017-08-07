В Колорадо медведь угнал внедорожник

В американском городе Дуранго, штат Колорадо, медведь забрался в припаркованный у частного дома внедорожник, съехал на нем с дороги и врезался в почтовый ящик. Об этом сообщает Associated Press.

Животное сломало руль, оторвало радиоприемник и выбило заднее стекло автомобиля. Разбуженные шумом соседи вызвали полицию, но к прибытию стражей порядка медведь успел сбежать.

По всей видимости, зверь случайно снял машину с ручного тормоза или включил нейтральную передачу. После этого автомобиль покатился под уклон и столкнулся с почтовым ящиком.

В июле сообщалось, что медведь забрался в окружную тюрьму, расположенную в Дуранго. Помощники шерифа пытались его прогнать, но лишь загнали на дерево. Позднее он скрылся в холмах недалеко от тюрьмы.