Канадец попытался отбить пса у медведя и проиграл

Канадец накинулся с кулаками на схватившего его собаку медведя, но не смог ее отбить. Об этом сообщил информационный портал CBC.

Инцидент произошел в национальном парке Джаспер, провинция Альберта. Во время поездки пес выпрыгнул из открытого окна машины, начал преследовать черного медведя и лаять на него. Зверь накинулся на питомца, и владелец собаки попытался отбить ее у медведя, но тот ее съел. Сам владелец собаки не пострадал.

Стив Малкольм (Steve Malcolm), специалист парка по решению конфликтных ситуаций между человеком и дикой природой, отметил, что хозяин собаки вряд ли контролировал себя в момент атаки на медведя: «Он не ожидал, что собака выпрыгнет из машины, а он набросится на медведя вслед за ней. Это инстинктивная реакция».

Малкольм добавил, что в его практике люди дважды кидались на пум, чтобы отбить у них собаку, но никто еще не решался схлестнуться с медведем. «Этому парню очень повезло, что он выжил, но сделать ему все равно ничего не удалось. И, разумеется, я советую вам никогда такого не повторять и всегда держать собаку на поводке», — подчеркнул он. Специалист объяснил тот факт, что отчаянный собаковод не пострадал, тем, что медведь был сосредоточен на добыче и не думал о защите.

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