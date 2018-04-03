Семья отбила пса от напавшей на него пумы

Видео: ViralHog / YouTube

Семья из американского города Недерленд, штат Колорадо, спасла собаку от напавшей на нее пумы. Об этом сообщает UPI.

По словам хозяина собаки, первой заметила хищника его дочь. Она крикнула: «Пума! Берите фонарик!» После этого мужчина побежал на помощь псу вместе со своим зятем.

Жители дома попытались криками и стуками отогнать зверя. Когда пума подняла голову, пес сумел вырваться. На кадрах видно, как собака, прихрамывая, возвращается в дом. Хозяин питомца продолжает светить на пуму, пока другой член семьи снимает ее на мобильный телефон.

Как утверждает мужчина, пума покусала и поцарапала собаку. У питомца осталось несколько ран, но все они были неопасными.

Пума — один из самых крупных представителей семейства кошачьих в мире. По своим размерам этот хищник уступает только тигру, льву и ягуару. С 1890 по 2004 год в Северной Америке произошло 88 нападений пум на человека.

В сентябре сообщалось, что в американском городе Кастер, штат Южная Дакота, 14-летний сын хозяйки фермы отомстил пуме за убитую козу. После того как хищник растерзал козу, подросток засел с ружьем в домике на игровой площадке во дворе, дождался его возвращения и застрелил.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!