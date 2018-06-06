Крокодил съел издевавшуюся над ним десять лет собаку

В Австралии гребнистый крокодил съел собаку, которая издевалась над ним десять лет. Об этом сообщил новостной портал ABC News.

Австралиец Кай Хэнсен (Kai Hansen), живущий на небольшом острове посреди реки Аделаида вместе с ручными крокодилами и терьером Пиппой, демонстрировал гостям любимый трюк собаки: он швырнул рептилии по кличке Кэсси мясо, а Пиппа выбежала, чтобы прогнать ее в реку. Однако впервые за десять лет пес подбежал прямо к пасти крокодила, и хищник разделался с ним под крики толпы.

Огорченный хозяин отметил, что, хотя ему и жаль питомца, он не может винить Кэсси, которая «сделала то, что делают крокодилы». «Рано или поздно это должно было случиться», — добавил он.

Хэнсен переехал на остров 15 лет назад, чтобы сбежать от городской жизни, открыл небольшой отель и завел несколько собак, крокодилов и птиц. Его предыдущая собака Хот-дог была известна способностью выгавкивать гаммы, а шестикилограммовая Пиппа смело бросалась на огромных крокодилов и отнимала у них еду. Хэнсен отметил, что не учил ее этому специально и пытался отвадить от опасной привычки, но безуспешно.

Мужчина собирается завести новую собаку, но перед покупкой планирует убедиться, что она точно не захочет преследовать крокодилов.

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