Крокодил съел священника во время массового крещения

На юге Эфиопии крокодил убил протестантского священника, проводившего массовый обряд крещения. Об этом пишет «Би-Би-Си».

Пастор Дохо Эшете вошел в воду озера Абайа, покрестил первого верующего, после чего на него набросилась рептилия. Крокодил искусал руки, ноги и спину человека, попытки свидетелей случившегося помочь священнику не увенчались успехом.

Рыбаки использовали сети, чтобы не дать крокодилу унести тело погибшего. Самой рептилии удалось уйти.

22 мая житель филиппинского города Балабак, провинция Палаван, спас 15-летнего сына, на которого напал гребнистый крокодил длиной 4,5 метра. Рептилия подкралась к подростку, когда тот готовил моторную лодку к рыбалке. Мужчина бросился на крокодила и попытался освободить сына. Через несколько минут ему удалось воткнуть нож в глаз хищника.

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