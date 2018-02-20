Американец бросился за собакой на край обрыва и умер

67-летний мужчина случайно упал со скалы в окрестностях американского города Дейли-Сити, штат Калифорния, пытаясь спасти свою собаку. Об этом сообщает CBS News.

Тело погибшего нашли у подножия 150-метрового утеса. Пес, ставший виновником происшествия, бегал по выступу на склоне и беспокойно лаял.

По словам сотрудника национального парка, где произошел инцидент, собака убежала от хозяина во время прогулки. Мужчина попытался последовать за ней, но сорвался.

Fox News сообщает, что спасатели помогли псу подняться на вершину, где его забрал сын погибшего.

В 2017 году сообщалось, что житель американского города Финикс, штат Аризона, позволил гремучей змее укусить себя, чтобы спасти свою собаку. Мужчина вовремя получил первую помощь и остался жив.

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