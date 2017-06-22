Американец пожертвовал собой ради спасения собаки от гремучей змеи

Житель американского города Финикс, штат Аризона, позволил гремучей змее укусить себя, чтобы спасти свою собаку. Об этом сообщает издание Tucson News Now.

62-летний Майкл Сибург (Michael Seaburgh) услышал характерный звук, издаваемый пресмыкающимся, когда чистил бассейн у себя во дворе. Змея пряталась под оборудованием для чистки.

Эрдельтерьер Сибурга заинтересовался странным шумом и стал искать его источник. Когда он сунул нос к змее, та попыталась его ужалить, но мужчина успел загородить пса рукой, и животное укусило его.

«Я знал, что змея его укусит, и решил, что не хотелось бы, чтобы собаку укусили», — объясняет Сибург. Мужчине была оказана первая помощь. Его жизни ничто не угрожает.

Каждый год гремучие змеи кусают в США около 15 тысяч домашних животных. В 80 процентах случаев спасти пострадавшего питомца не удается. Для людей укус гремучей змеи менее опасен. Если жертва получит противоядие в течение двух часов, вероятность летального исхода не превышает одного процента.

В мае сообщалось, что в южноафриканском городе Претория собака погибла, спасая хозяйку от кобры.