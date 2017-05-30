Йоркширский терьер ценой жизни спас хозяйку от кобры

В южноафриканском городе Претория собака погибла, спасая хозяйку от кобры. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Йоркширский терьер по кличке Спайк заметил ползущую к человеку змею и напал на нее. Ему удалось убить кобру, но та успела ужалить его за рот. Кроме того, она укусила за лапу другого питомца женщины, беспородного пса по кличке Принсез. В течение часа обе собаки погибли.

Хозяйка собаки утверждает, что не видела кобру, пока терьер не принес ее в пасти. «Я была так близко к змее, — говорит она. — Думаю, если бы Спайк не прыгнул на нее и не схватил за шею, она могла бы ужалить и меня».

Женщина не ожидала встретить кобру, потому что в это время года они впадают в спячку. Она подозревает, что пресмыкающееся потревожили соседи, передвигавшие камни у себя во дворе.

В ЮАР распространены несколько видов кобр, в том числе капская, считающаяся одной из самых ядовитых змей Африки, а также мозамбикская и ошейниковая, способные плеваться ядом.

В ноябре сообщалось, что в австралийском городе Перт четырехмесячный котенок предупредил хозяина о ядовитой змее, прячущейся в ботинке.