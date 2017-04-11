В Индии кобра укусила позировавшего с ней туриста

В индийском городе Джодхпур (штат Раджастхан) кобра укусила туриста, который позировал с ней ради фотографии. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что заклинатель змей положил рептилию на шею неизвестному мужчине. Кобра укусила туриста в щеку. Мужчина осознал произошедшее спустя несколько минут и начал терять сознание.

По информации издания, турист умер через час после укуса. Какой вид кобры напал на мужчину, неизвестно. Самым распространенным на территории страны является очковая змея (индийская кобра).

В феврале стало известно, что в индийском Мумбае работник зооцентра Сомнат Мхатре (Somnath Mhatre) погиб от укуса кобры, пытаясь поцеловать пресмыкающееся для эффектного фото. 18-летний волонтер ухаживал за змеями и ранее спас более ста особей.